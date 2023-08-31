Видео ⟩ Как будет работать звуковое "психоустройство" пограничной охраны Латвии?

Звуковое устройство можно размещать как стационарно, так и перемещать. Устройство создает сильный шум в определенном направлении, вызывающий у человека дискомфорт.

Оно также может воспроизводить различные звуки: от заранее записанных объявлений до пронзительных звуков, похожих на сигналы тревоги.

Представитель Государственной пограничной охраны, поясняет: "Мы можем через микрофон устройства давать определенные команды, даже записи на разных языках. Если же они не слушаются, продолжают свои действия, то мы можем переключиться на второй режим, специальный сигнал для создания дискомфорта и препятствования агрессивным действиям".

Какой именно прибор планируется закупить, за какую сумму - пограничники не раскрывают, поскольку процесс закупки еще продолжается. Устройство будет портативным, его можно будет быстро доставить в необходимое место.

Организация Gribu palīdzēt bēgļiem выступает против использования такого устройства.

Там подчеркивают, что люди, оказавшиеся в незавидной ситуации, часто страдают от ужасов войны, например в африканских странах, и использование такого инструмента может иметь долгосрочные последствия.

При этом представитель Государственной пограничной охраны заявил, что вызывающие дискомфорт звуки будут использоваться только против тех нарушителей, которые будут вести себя агрессивно и не будут подчиняться предыдущим предупреждениям.