Эксперт: "Украина лидирует в применении дронов"

- В каком направлении развивается ситуация? Мы видим все больше дронов. В начале вторжения это были единицы, теперь десятки дронов принимают участие в одной атаке. Увидим ли мы сотни и, возможно, тысячи беспилотников, которые одновременно атакуют одну цель?

- Да, думаю к этому идет. Я не знаю, произойдет ли это в войне в Украине. Надеюсь, что нет, потому что война закончится раньше, а не позже. Но в целом дело идет к использованию целого роя дронов, которые коммуницируют между собой и координируют свои действия по цели. Военные технологии развиваются в этом направлении. Речи идет о большом количестве дронов, причем дешевых дронов. Это огромное изменение. Мы видели похожее в Первой мировой войне - ставку на количество и огневую мощь, и это сейчас возвращается.

- Почему мы до сих пор этого не видели?

- Дело в технологии, она есть. Но готовые к применению на поле боя разработки еще не завершены. Второй момент - насколько мы готовы к автоматизации этих систем. Многие военные до сих пор не готовы передать машинам контроль на поле боя. Мы до этого еще не дошли. Но шаги в этом направлении делаются, в том числе в ходе войны в Украине.

- Помогут ли высокие технологии выиграть эту войну и как быстро? Что будет решающим - технологии или солдаты, которые будут воевать и гибнуть?