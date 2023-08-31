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VDD задержала гражданина Латвии, принявшего ислам: он прославлял терроризм

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VDD задержало гражданина Латвии, принявшего ислам: он прославлял терроризм
VDD задержало гражданина Латвии, принявшего ислам: он прославлял терроризм Фото: Valsts drošības dienests

Служба государственной безопасности (VDD) задержала гражданина Латвии, принявшего ислам, в связи с подозрениями в публичном прославлении и оправдании терроризма, а также в распространении материалов, прославляющих, оправдывающих и призывающих к терроризму.

Уголовное производство в отношении лица, принявшего ислам, началось 14 августа текущего года в соответствии со статьей 79.6 Уголовного закона Латвии.

Мужчина попал в поле зрения VDD в связи с деятельностью, указывающей на его возможное обращение в радикальную трактовку ислама, поддерживающую применение насилия для достижения идеологических целей.

VDD установило, что на платформе TikTok человек делится видеоматериалами, прославляющими идеологию исламистских террористических группировок.

В ходе углубленного расследования служба установила, что мужчина активно поддерживал террористическую организацию Daesh. В VDD также поступила информация о том, что мужчина проявляет повышенный интерес к огнестрельному оружию.

23 августа VDD провело уголовно-процессуальные действия по месту жительства задержанного, в ходе которых были изъяты несколько носителей информации.

В качестве меры безопасности подозреваемый был заключен под стражу. Следствие делу продолжается.

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