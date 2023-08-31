Бришкенс: неопределенность ОС - безответственная игра во власть

Он сказал, что ОС часто приводит аргументы в пользу безопасности, но неопределенность партийного объединения в долгосрочной перспективе вредит Латвии с точки зрения безопасности, экономической конкурентоспособности и многих других вопросов.

"Если политика воспринимается как карточная игра и лишь борьба за свои политические интересы, то очевидно, что приоритеты государства отходят на второй план", - сказал Бришкенс, добавив, что прокрастинация ОС не связана с тем, чтобы выиграть больше времени, чтобы лучше договориться о предстоящей работе - это классическая игра политтехнологов по усилению своего влияния и защите своих кресел.

По мнению Бришкенса, взаимно согласованная между ОС и Нацобъединением борьба за должности никуда не делась, эти партии блокировались между собой с самого начала работы 14-го Сейма.

"Прогрессивные" придут сегодня на официальные партийные переговоры, организованные кандидатом в премьер-министры Эвикой Силиней, подтвердил Бришкенс.

Ранее председатель парламентской фракции "Объединенного списка" (ОС) Эдгар Таварс сообщил, что ОС не будет участвовать в сегодняшних официальных партийных переговорах, на которые кандидат в премьер-министры от "Нового Единства" Эвика Силиня пригласила ОС, Союз зеленых и крестьян (СЗК) и "Прогрессивных". Об этом решении Силиня проинформирована, и стороны продолжают переговоры неофициально.

С учетом неформальных переговоров запланированная на сегодня официальная встреча партий может быть отменена, считает Таварс.

Силиня хочет сформировать правительство из ОС, СЗК и "Прогрессивных", а ОС настаивает на сохранении существующей коалиции, в которой работали "Новое Единство", ОС и Национальное объединение, при этом СЗК может войти в такую коалицию лишь на жестких условиях. Аналогичной позиции придерживается и Национальное объединение, которое Силиня на официальные переговоры больше не приглашает.