С корнями вырваны деревья: последствия урагана под Гулбене

Ураган нанес ущерб также Белявской, Стамериенской и Яунгулбенской волостям.

Наиболее разрушительные последствия наблюдаются в Галгауской волости, где ураган повредил частные дома, хозяйственные постройки, у которых сорвало крыши, а в некоторых местах поломал деревья. По словам представителя муниципалитета, в настоящее время территория Тирзского моста по дороге в Галгауску полностью непроходима.

В центре Стемериены с корнями вырваны деревья.

Упите сообщает, что жители продолжают сообщать о последствиях урагана. Местное самоуправление обратилось в Министерство охраны окружающей среды и регионального развития, но на данный момент у самоуправления нет информации о том, когда и будет ли возможна какая-либо поддержка пострадавшим от стихийных бедствий.

Ураган в начале августа нанес ущерб не только кладбищам и дорогам волости, но и повредил муниципальные здания. Так, в Друвиенской начальной школе было затоплено помещение, значительно повреждены потолок и электропроводка. Муниципалитет подал заявление о страховании по этому несчастному случаю, объясняет Упите.