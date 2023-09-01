Запорожье и Херсон - "спорные территории"? Откуда на европейских полках карты, какими их хотят видеть в Кремле

«Это как нож в сердце. У меня мама с братом сейчас на оккупированной территории — в Мариуполе. Я оттуда родом. В наш двор прилетела ракета, дом потрескался, коммуникаций нет, — говорит Нина, а голос ее дрожит. — Я когда сейчас это говорю, у меня слезы в глазах. Жить там невозможно. Это оккупированный украинский город. А они обозначают его как „спорный". Как так?»

«Спорная государственная граница»

Территории, обозначенные в атласе как спорные с Россией, — это именно те регионы, которые Кремль, вдобавок к аннексированному в 2014 году Крыму, незаконно объявил «российскими».

30 сентября 2022 года президент Владимир Путин подписал «договоры о вхождении в состав РФ» новых субъектов — Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Впоследствии в России стали выпускать карты, где все пять регионов Украины обозначались как часть России. Включая украинские города и села, которые никогда не были под российской оккупацией.