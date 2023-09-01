Лукашенко отказался выводить боевиков ЧВК "Вагнер"

В тот же день один из лидеров белорусской оппозиции Павел Латушко, сославшись на свои источники, сообщил о выдаче боевикам ЧВК "Вагнер" в Беларуси новых паспортов. Документы с измененными именами и фамилиями выдают "вагнеровцам" уже около месяца, заявил он в интервью польскому агентству PAP. По словам Латушко, такая практика может быть связана с подготовкой диверсий и терактов. По его информации, в Беларуси остаются несколько тысяч боевиков ЧВК, при этом у Александра Лукашенко отсутствуют достаточные финансовые ресурсы, чтобы содержать их большое число. Поэтому одна часть из них отправится в Африку, другая подпишет контракты с Минобороны РФ, а остальные уволятся либо останутся в Беларуси, предположил Латушко.