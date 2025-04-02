Министерство здравоохранения Латвии (VM) предлагает изменить порядок выписки рецептов на лекарства, чтобы ограничить использование бумажных форм, и уточнить, какие медицинские специалисты имеют право их выписывать, сообщило ведомство.
Проект новых правил предусматривает сокращение оборота бумажных рецептов, поскольку контролирующие органы регулярно выявляют нарушения в процессе их оформления.
По данным министерства, нередки случаи, когда рецепты выписываются специалистами, не имеющими на это полномочий, а наркотические и психотропные препараты, подлежащие строгому контролю, порой выписываются на имя других лиц. Именно по этой причине, считают в министерстве, оборот бумажных рецептов необходимо ограничить.
Согласно данным Национальной службы здравоохранения (NVD), в январе прошлого года в бумажной форме было выписано около 54 000 рецептов.
Министерство предлагает перейти на электронное оформление рецептов, что, как предполагается, улучшит контроль за оборотом медикаментов. В частности, наркотические и психотропные препараты планируется разрешить выписывать исключительно в электронном виде - как это уже реализовано, например, в Литве.
Чтобы ограничить использование бумажных рецептов, NVD будет иметь право устанавливать лимит на количество выдаваемых форм для медицинского учреждения, основываясь на количестве рецептов, выписанных ранее.
Как поясняет министерство, по действующим правилам бумажные рецепты можно выписывать лишь в исключительных случаях - например, при длительных сбоях в работе системы E-veselība, когда пациенту необходимо срочно получить лекарство, или если предполагается, что лекарство будет приобретено в другой стране Европейского союза, а также в некоторых иных ситуациях.
Также в проекте правил уточняется, какие медицинские работники имеют право выписывать рецепты. Планируется установить, что такое право будет предоставлено и стоматологам, а также резидентам и врачам-интернам - под надзором сертифицированного специалиста.
В настоящее время ни стоматологи, ни резиденты, ни интерны не имеют права выписывать рецепты. При этом, как указывают Латвийская ассоциация стоматологов и медицинский факультет Латвийского университета, стоматологи прошли полный курс обучения по клинической фармакологии и подтвердили свои знания, успешно сдав государственный экзамен как в устной теоретической части, так и в практической - по оформлению рецептов, включая медикаменты, подлежащие строгому учету.
Кроме того, врачам и фельдшерам, не работающим в медицинских учреждениях, предлагается разрешить выписывать рецепты в системе E-veselība для личного пользования.
Для тех случаев, когда рецепты на лекарства уже выписаны для личного применения, предусмотрен переходный период до 1 июня текущего года.
В проекте правил также уточнен список медикаментов, которые в случае долгосрочного лечения можно будет выписывать на более длительный срок, превышающий три месяца, в рамках одной и той же формы рецепта.
Общественное обсуждение проекта открыто до 11 апреля.
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