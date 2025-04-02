Также в проекте правил уточняется, какие медицинские работники имеют право выписывать рецепты. Планируется установить, что такое право будет предоставлено и стоматологам, а также резидентам и врачам-интернам - под надзором сертифицированного специалиста.

В настоящее время ни стоматологи, ни резиденты, ни интерны не имеют права выписывать рецепты. При этом, как указывают Латвийская ассоциация стоматологов и медицинский факультет Латвийского университета, стоматологи прошли полный курс обучения по клинической фармакологии и подтвердили свои знания, успешно сдав государственный экзамен как в устной теоретической части, так и в практической - по оформлению рецептов, включая медикаменты, подлежащие строгому учету.

Кроме того, врачам и фельдшерам, не работающим в медицинских учреждениях, предлагается разрешить выписывать рецепты в системе E-veselība для личного пользования.

Для тех случаев, когда рецепты на лекарства уже выписаны для личного применения, предусмотрен переходный период до 1 июня текущего года.

В проекте правил также уточнен список медикаментов, которые в случае долгосрочного лечения можно будет выписывать на более длительный срок, превышающий три месяца, в рамках одной и той же формы рецепта.

Общественное обсуждение проекта открыто до 11 апреля.

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