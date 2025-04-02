Ей не сказали, что через несколько месяцев она умрет

Женщина сама нашла Hospiss LV. Ей вручили документы и контакты, и она позвонила с простым вопросом: "Что мне делать дальше?". Такие звонки в Hospiss LV поступают часто. До сих пор. "У меня есть заключение консилиума, ваш номер телефона. Я не совсем понимаю, кто вы и чем занимаетесь, но мне сказали вам позвонить", - сказала женщина.