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Ей не сказали, что через несколько месяцев она умрет

Перевод: rus.tvnet.lv
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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Женщина сама нашла Hospiss LV. Ей вручили документы и контакты, и она позвонила с простым вопросом: "Что мне делать дальше?". Такие звонки в Hospiss LV поступают часто. До сих пор. "У меня есть заключение консилиума, ваш номер телефона. Я не совсем понимаю, кто вы и чем занимаетесь, но мне сказали вам позвонить", - сказала женщина.

Капеллан Малане встретилась с ней в назначенный день. Когда женщина открыла дверь, по первому взгляду никто бы не подумал, что с ней происходит то, что мы привыкли называть "приближением смерти", вспоминает капеллан. Она выглядела сияющей, жизнерадостной и энергичной. Встретила Малане как старую подругу, пришедшую на чашку кофе, и с воодушевлением рассказывала о последнем путешествии, в котором недавно побывала.

Квартира была светлая, простая, но в ней ощущалась жизнь - следы человека, который видел мир, умел радоваться. Она вспоминала, делилась впечатлениями. Говорила о поездке с радостью - и с надеждой, что еще куда-то отправится. Но на кухне на видном месте лежал лист бумаги. Консилиум. Лист с диагнозом.

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