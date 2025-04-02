Женщина сама нашла Hospiss LV. Ей вручили документы и контакты, и она позвонила с простым вопросом: "Что мне делать дальше?". Такие звонки в Hospiss LV поступают часто. До сих пор. "У меня есть заключение консилиума, ваш номер телефона. Я не совсем понимаю, кто вы и чем занимаетесь, но мне сказали вам позвонить", - сказала женщина.
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Ей не сказали, что через несколько месяцев она умрет
Капеллан Малане встретилась с ней в назначенный день. Когда женщина открыла дверь, по первому взгляду никто бы не подумал, что с ней происходит то, что мы привыкли называть "приближением смерти", вспоминает капеллан. Она выглядела сияющей, жизнерадостной и энергичной. Встретила Малане как старую подругу, пришедшую на чашку кофе, и с воодушевлением рассказывала о последнем путешествии, в котором недавно побывала.