airBaltic внедрила на сайте новый цифровой инструмент самообслуживания

Латвийская авиакомпания airBaltic внедрила на своем сайте в разделе "Мое бронирование" новый цифровой сервис, который позволяет пассажирам самостоятельно и удобно менять даты своих рейсов, тем самым улучшая качество обслуживания клиентов, сообщили представители компании порталу TVNET.
Теперь пассажиры, путешествующие рейсами airBaltic, чьи номера билетов начинаются с цифр 657, могут в любое время изменить дату своего полета без необходимости обращаться в клиентский центр. Новый инструмент предоставляет четкую информацию о доступных рейсах, разнице в стоимости билетов и возможных сборах за изменение даты в зависимости от условий приобретенного тарифа. Мгновенная обработка платежей обеспечивает быстрые и удобные изменения.
"Цель airBaltic - постоянно улучшать клиентский опыт, внедряя инновационные решения, которые делают путешествия удобнее. Внедрение этого нового сервиса подтверждает нашу приверженность использовать технологии для повышения качества обслуживания и эффективности операций. При растущем числе пассажиров эта инновация не только поддерживает наше развитие, но и увеличивает доходы", - отметила старший вице-президент по обслуживанию клиентов и наземным операциям airBaltic Лаура Вецванага-Пуките.
"Гибкость важна для пассажиров, особенно когда планы внезапно меняются. Автоматизируя процесс изменения даты рейса и предлагая цифровую поддержку, мы не только снижаем нагрузку на наших сотрудников, но и предоставляем клиентам возможность управлять своими поездками легко, в любое время и из любого места", - добавила Вецванага-Пуките.
По прогнозам компании, автоматизация процесса изменения рейсов позволит обрабатывать примерно 4500 запросов на смену даты в месяц без участия сотрудников. Это значительно экономит ресурсы и сокращает время ожидания для клиентов.
Ранее TVNET сообщал, что в конце января 2025 года между airBaltic и немецкой авиакомпанией Lufthansa была достигнута договоренность о привлечении инвестиций в размере 14 миллионов евро. В обмен на инвестиции Lufthansa Group получит конвертируемую акцию, которая обеспечит ей долю участия в 10%. В дальнейшем, после потенциального первичного публичного размещения акций (IPO) airBaltic, эта конвертируемая акция будет преобразована в обыкновенные акции.
После IPO размер участия Lufthansa Group будет определяться рыночной ценой размещения. Соглашение также предусматривает, что по итогам IPO у Lufthansa Group останется как минимум 5% капитала airBaltic.
Эта сделка еще требует одобрения Федерального картельного ведомства Германии (Bundeskartellamt).
В 2024 году airBaltic перевезла в общей сложности 5,2 миллиона пассажиров - на 13% больше, чем годом ранее, - и выполнила 47 000 рейсов, что на 7% превышает показатели предыдущего года.
Согласно аудированной отчетности, оборот компании в 2023 году составил 664,289 миллиона евро - на 33,2% больше по сравнению с 2022 годом. Чистая прибыль компании достигла 33,852 миллиона евро, тогда как в предыдущем году airBaltic зафиксировала убытки.
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