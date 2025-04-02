airBaltic внедрила на сайте новый цифровой инструмент самообслуживания

По прогнозам компании, автоматизация процесса изменения рейсов позволит обрабатывать примерно 4500 запросов на смену даты в месяц без участия сотрудников. Это значительно экономит ресурсы и сокращает время ожидания для клиентов.

Ранее TVNET сообщал, что в конце января 2025 года между airBaltic и немецкой авиакомпанией Lufthansa была достигнута договоренность о привлечении инвестиций в размере 14 миллионов евро. В обмен на инвестиции Lufthansa Group получит конвертируемую акцию, которая обеспечит ей долю участия в 10%. В дальнейшем, после потенциального первичного публичного размещения акций (IPO) airBaltic, эта конвертируемая акция будет преобразована в обыкновенные акции.

После IPO размер участия Lufthansa Group будет определяться рыночной ценой размещения. Соглашение также предусматривает, что по итогам IPO у Lufthansa Group останется как минимум 5% капитала airBaltic.

Эта сделка еще требует одобрения Федерального картельного ведомства Германии (Bundeskartellamt).

В 2024 году airBaltic перевезла в общей сложности 5,2 миллиона пассажиров - на 13% больше, чем годом ранее, - и выполнила 47 000 рейсов, что на 7% превышает показатели предыдущего года.

Согласно аудированной отчетности, оборот компании в 2023 году составил 664,289 миллиона евро - на 33,2% больше по сравнению с 2022 годом. Чистая прибыль компании достигла 33,852 миллиона евро, тогда как в предыдущем году airBaltic зафиксировала убытки.