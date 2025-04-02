На сегодняшнем заседании судебное расследование было завершено. Однако, учитывая, что обвиняемые в этом деле сменили своих адвокатов, а также произошла замена государственного обвинителя, суд удовлетворил просьбу прокурора предоставить ему время для подготовки к прениям.

Ранее уже сообщалось, что суд первой инстанции оправдал обоих обвиняемых. Против оправдательного приговора был подан протест со стороны прокуратуры.

По мнению прокуратуры, Бондарс, его супруга и ныне покойная присяжный нотариус Лига Эглите действовали по предварительному сговору, из корыстных побуждений, подделали и использовали фальшивый документ, причинив существенный ущерб законно охраняемым интересам ликвидируемого Latvijas Krājbanka.

За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет, краткосрочного лишения свободы, пробационного надзора, общественных работ или денежного штрафа.

Дело связано с договором между Бондарсом и его супругой, который гарантировал, что их семейный дом не будет конфискован в рамках дела о причиненном ущербе, нанесенном Latvijas Krājbanka, который Бондарс когда-то возглавлял.