Уголовное дело, в котором бывший депутат Сейма Мартиньш Бондарс и его жена Иева Бондаре обвиняются в возможной подделке документов, Рижский окружной суд намерен продолжить рассматривать 16 октября в 13:30, когда планируется начать судебные прения, сообщили в суде.
На сегодняшнем заседании судебное расследование было завершено. Однако, учитывая, что обвиняемые в этом деле сменили своих адвокатов, а также произошла замена государственного обвинителя, суд удовлетворил просьбу прокурора предоставить ему время для подготовки к прениям.
Ранее уже сообщалось, что суд первой инстанции оправдал обоих обвиняемых. Против оправдательного приговора был подан протест со стороны прокуратуры.
По мнению прокуратуры, Бондарс, его супруга и ныне покойная присяжный нотариус Лига Эглите действовали по предварительному сговору, из корыстных побуждений, подделали и использовали фальшивый документ, причинив существенный ущерб законно охраняемым интересам ликвидируемого Latvijas Krājbanka.
За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет, краткосрочного лишения свободы, пробационного надзора, общественных работ или денежного штрафа.
Дело связано с договором между Бондарсом и его супругой, который гарантировал, что их семейный дом не будет конфискован в рамках дела о причиненном ущербе, нанесенном Latvijas Krājbanka, который Бондарс когда-то возглавлял.
Уже вступило в силу решение суда о взыскании 15 миллионов евро с бывшего правления Latvijas Krājbanka, в том числе с самого Бондарса. Он, впрочем, считает это дело политически мотивированным преследованием.
В конце 2011 года в Latvijas Krājbanka был обнаружен недостаточный баланс в размере около 100 миллионов латов (примерно 142 миллиона евро), и уже 23 декабря того же года Рижский окружной суд признал банк неплатежеспособным. Ввиду выявленной недостачи Совет Комиссии рынка финансов и капитала принял решение о приостановке всех финансовых услуг банка.
В рамках уголовного производства были установлены основания для привлечения к уголовной ответственности нотариуса Лиги Эглите, однако, учитывая ее смерть, производство в отношении нее было прекращено.
Ранее Мартиньш Бондарс неоднократно заявлял, что не считает себя виновным, не совершал ничего противоправного и не нарушал закон.
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