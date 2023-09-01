Штурмы и "мясорубки": что известно о потерях ЧВК "Вагнер" в Украине

ЧВК «Вагнер» зашла в Украину лишь через несколько недель после начала полномасштабного вторжения России. По словам Пригожина, их «позвали на войну» только в середине марта 2022 года.

Тогда же стало понятно, что для новых задач старого состава ЧВК недостаточно - нужно гораздо больше людей. В соцсетях стали активно вербовать на работу новых сотрудников, при этом резко снизив требования.

До февраля 2022 года к «вагнеровцам» не брали никого, кроме россиян, родившихся в границах страны, существовавших до 2014 года. Также нужно было сдать ряд тестов по физподготовке, пройти проверку на полиграфе, показать справку об отсутствии судимости и долгов перед Федеральной службой судебных приставов.

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После начала масштабной войны в Украине правила набора изменили: в штат можно было попасть и с долгами, и с паспортом самопровозглашенных ДНР и ЛНР, и с пропиской в аннексированном Крыму. Снова брали в штат и тех, кого ранее уволили из ЧВК. А спортивные тесты при поступлении и вовсе отменили.

«С украинским набором интересная тема: там не основной костяк, в Молькино набирают всех подряд. Именно тех, кто с косяками, именно тех, кто из черных списков», - рассказал Би-би-си один из наемников. Судя по всему, на первом этапе войны «вагнеровцы» пытались сберечь своих наиболее опытных бойцов, отправляя на задания новобранцев.