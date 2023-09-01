В многоквартирном доме в Сабиле во время замены газового баллона произошел взрыв

Жильцы пострадавшего дома обсуждают произошедшее вчера, но что именно случилось, пока неизвестно. Пожар возник в одной из квартир на втором этаже.

В результате происшествия серьезно пострадала кухня квартиры - стены и потолок закопчены, окно разбито. Однако владельцы квартир видят в случившемся хороший стимул начать давно запланированный ремонт.

Жительница дома Мадара рассказала, что спасатели справились со своей работой быстро.

Владелица квартиры Лигита рассказала, что во время замены газового баллона произошел взрыв. "Взорвался полный газовый баллон, что привело к сильному шуму, сделать ничего не могли", - сказала она, добавив, что сразу же проинформировала о пожаре соседей и вызвала пожарных.

В свою очередь жильцы соседнего дома считают, что это не мог быть взрыв газового баллона, так как в таком случае последствия были бы более серьезными.

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