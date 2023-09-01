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Осень уже здесь: о погоде в субботу

rus.tvnet.lv/LETA
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Дождь в Риге.
Дождь в Риге. Фото: Zane Bitere/LETA

В субботу, 2 сентября, в большинстве регионов Латвии пройдут кратковременные дожди, возможны грозы с ливнями, прогнозируют синоптики.

День будет облачным, температура воздуха составит +17...+20 градусов.

Будет дуть слабый и умеренный южный, юго-западный ветер, в Курземе - западный.

В Риге временами выглянет солнце, пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха составит до +19 градусов.

Погоду в Латвии определяет циклон с центром на западе Эстонии.

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