Осень уже здесь: о погоде в субботу

В субботу, 2 сентября, в большинстве регионов Латвии пройдут кратковременные дожди, возможны грозы с ливнями, прогнозируют синоптики.
День будет облачным, температура воздуха составит +17...+20 градусов.
Будет дуть слабый и умеренный южный, юго-западный ветер, в Курземе - западный.
В Риге временами выглянет солнце, пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха составит до +19 градусов.
Погоду в Латвии определяет циклон с центром на западе Эстонии.
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