Финансирование самоуправлений увеличат на 10 млн евро для поддержки украинских беженцев

Правительство планирует увеличить финансирование самоуправлений для поддержки украинских беженцев почти на 10 млн евро, сообщается на портале правовых актов.
28 марта 2023 года распоряжением Министерства охраны среды и регионального развития самоуправлениям на 2023 год было выделено финансирование в размере 21,8 млн евро для возмещения расходов по оказанию поддержки жителям Украины, включая размещение и питание.
В настоящее время правительство планирует увеличить объем финансирования, чтобы покрыть расходы самоуправлений на оказание поддержки украинским беженцам.
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