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Финансирование самоуправлений увеличат на 10 млн евро для поддержки украинских беженцев

rus.tvnet.lv/LETA
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Флаги Латвии и Украины
Флаги Латвии и Украины Фото: Zane Bitere/LETA

Правительство планирует увеличить финансирование самоуправлений для поддержки украинских беженцев почти на 10 млн евро, сообщается на портале правовых актов.

28 марта 2023 года распоряжением Министерства охраны среды и регионального развития самоуправлениям на 2023 год было выделено финансирование в размере 21,8 млн евро для возмещения расходов по оказанию поддержки жителям Украины, включая размещение и питание.

В настоящее время правительство планирует увеличить объем финансирования, чтобы покрыть расходы самоуправлений на оказание поддержки украинским беженцам.

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