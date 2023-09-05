Турция значительно снизила поставки газа из России; Путин "забыл" упомянуть об этом

В то же время по неизвестным причинам Путин не упомянул факт, что в 2022 году Россия поставила Турции 21,5 миллиарда кубометров газа, пишет "Коммерсант".

На данный момент антирекорд был достигнут в 2019 году, когда за весь год Турция получила 15,2 миллиарда кубометров газа. Нельзя исключать того, что в этом году не будет установлен новый антирекорд.

В понедельник на пресс-конференции Путина и Эрдогана президент РФ сообщил, что Москва и Анкара очень тесно сотрудничают именно в сфере газа, однако в первые восемь месяцев этого года поставки российского газа Турции упали на 39% по сравнению с аналогичным периодом времени в прошлом году.

Известно, что Анкара заключила договор с "Газпромом" до 2026 года. На этом фоне Россия ежегодно поставляет газ в Турцию по газопроводу TurkStream (5,75 миллиарда кубометров газа) и Blue Stream (16 миллиардов кубометров газа).

Эксперты указывают, что главная причина, почему Турция сократила поставки российского газа - слишком высокая цена. Кроме того, и в самой Турции значительно снизился спрос на газ. Кроме того, нужно принять во внимание, что многие страны сейчас отказались от российского природного газа, перейдя на поставки сжиженного природного газа, или же ищут возможности заключения договоров с Азербайджаном, который поставляет газ дешевле, чем Россия.