С новым правительством, которое "Новое Единство" создаст вместе с Союзом зеленых и крестьян (СЗК) и "Прогрессивными", сменятся как министры, так и должностные лица Сейма. Стало известно, что в списке желаний нескольких партий создающегося правительства - посты министров культуры и сообщения, сообщает передача Panorāma Латвийского телевидения.
Обозначилось возможное распределение должностей в будущем правительстве
В качестве одного из кандидатов на пост спикера Сейма называется Виктор Валайнис из СЗК, которому нужно будет выбрать между работой в Сейме в качестве его руководителя и руководством министерством. Нынешний председатель Сейма Эдвард Смилтенс, представляемая которым политическая сила "Объединенный список" перейдет в оппозицию, указал LTV, что изменения в коалиции пройдут параллельно с переменами в руководстве и разделении парламентских комиссий. Смилтенс надеется, что процесс изменений пройдет быстро.
Неформальные переговоры о разделении сфер ответственности уже начаты, однако состав будущего Кабинета министров будет зависеть от переговоров кандидата в премьер-министры Эвики Силини с партиями.
В данный момент больше всего известно о должностях "Нового Единства" в новом правительстве. Партия может сохранить как все нынешние министерские кресла, так и получить еще какие-то министерские портфели, например, должность министра внутренних дел может занять Рихард Козловскис, в свою очередь кресло главы МИД может занять Кришьянис Кариньш. Таким образом, у "Нового Единства" могут быть шесть или семь министерских должностей.
В данный момент известно, что СЗК может назначить Арманда Краузе на пост министра земледелия. Партия также выразила желание видеть на посту министра сообщения Улдиса Аугулиса, надеется партия и назначить своего представителя на пост VARAM. Однако кресло министерства сообщения в свой список желаний включили и "Прогрессивные".
Для "Прогрессивных" пока что планируется пропорционально наименьшее число министерских должностей. Партия может выдвинуть Андриса Спрудса на должность министра обороны и Эдгара Лабсвирса на должность министра здравоохранения. В списке желаний есть и пост министра сообщения, который может занять Каспар Бришкенс.
Однако планируется, что распределение должностей и сфер ответственности, скорее всего, еще изменится. Например, интерес к должности министра культуры есть как у "Прогрессивных", так и у СЗК, у которых есть несколько кандидатов на этот пост.
Ринкевич: для решения неотложных задач необходимо дееспособное правительство
Для решения неотложных задач необходимо дееспособное правительство, заявил президент Эдгар Ринкевич, который сегодня в Рижском замке встретился с председателем Сейма Эдвардом Смилтенсом и руководителями фракций, чтобы обсудить задачи осенней сессии парламента.
Как сообщил агентству LETA советник президента Мартиньш Дрегерис, во время встречи Ринкевич отметил, что во время осенней сессии Сейму предстоит рассмотреть ряд важных вопросов, в том числе утвердить новый Кабинет министров.
Важной задачей президент назвал также принятие госбюджета на 2024 год, особенно увеличение финансирования для сферы внутренних дел.
Также необходимо работать над поправками к закону о финансировании государственной обороны, которые нацелены на то, чтобы его объем составил 3% от ВВП вместо нынешних 2,5%.
Президент также указал, что парламент должен работать над проблемой высоких кредитных платежей и препятствий для более активного кредитования. Необходимо пересмотреть систему тарифов, учитывая интересы общества и государственных монополий.
Президент напомнил, что осенью Сейму предстоит работа над концепцией национальной безопасности и обороны и законом о национальной кибербезопасности. Ринкевич также ожидает активного участия Сейма в пересмотре политики наказаний.
Президент подчеркнул, что законодательный процесс должен быть качественным, чтобы поспешные и непродуманные решения впоследствии не пришлось "лихорадочно исправлять", подрывая доверие общества и создавая впечатление о неспособности Латвии быть последовательной.
"Сейм должен быть способен работать быстро, чтобы адекватно реагировать на внутри- и внешнеполитические события, но принятие законов ночью не должно становиться нормой. Я надеюсь на тесное сотрудничество в обеспечении качества законодательного процесса", - подчеркнул Ринкевич.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!