Обозначилось возможное распределение должностей в будущем правительстве

Для "Прогрессивных" пока что планируется пропорционально наименьшее число министерских должностей. Партия может выдвинуть Андриса Спрудса на должность министра обороны и Эдгара Лабсвирса на должность министра здравоохранения. В списке желаний есть и пост министра сообщения, который может занять Каспар Бришкенс.

Однако планируется, что распределение должностей и сфер ответственности, скорее всего, еще изменится. Например, интерес к должности министра культуры есть как у "Прогрессивных", так и у СЗК, у которых есть несколько кандидатов на этот пост.

Ринкевич: для решения неотложных задач необходимо дееспособное правительство

Для решения неотложных задач необходимо дееспособное правительство, заявил президент Эдгар Ринкевич, который сегодня в Рижском замке встретился с председателем Сейма Эдвардом Смилтенсом и руководителями фракций, чтобы обсудить задачи осенней сессии парламента.

Как сообщил агентству LETA советник президента Мартиньш Дрегерис, во время встречи Ринкевич отметил, что во время осенней сессии Сейму предстоит рассмотреть ряд важных вопросов, в том числе утвердить новый Кабинет министров.

Важной задачей президент назвал также принятие госбюджета на 2024 год, особенно увеличение финансирования для сферы внутренних дел.

Также необходимо работать над поправками к закону о финансировании государственной обороны, которые нацелены на то, чтобы его объем составил 3% от ВВП вместо нынешних 2,5%.