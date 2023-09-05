Учениц в платьях исламского фасона абайя не пустили во французские школы

В конце августа министр образования Франции объявил, что с 4 сентября ношение абайи в государственных школах будет запрещено. Во Франции действует жесткий запрет на ношение заметных символов какой бы то ни было веры в государственных учреждениях, в том числе школах, поскольку считается, что это нарушает светское законодательство страны.

В частности, ношение хиджабов в школах было запрещено еще в 2004 году. Новый запрет на ношение абайи вступил в силу после нескольких месяцев активных обсуждений.

Фото: BBC

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Фото: BBC

Вопрос ношения абайи, которую все чаще стали надевать школьницы-мусульманки, стал поводом для серьезного политического раскола в обществе. И если правые партии настаивали на полном запрете, то левые указывали на ущемление прав женщин и девочек-мусульманок.

В 2010 году во Франции запретили ношение в общественных местах никабов и иной одежды, полностью скрывающей лицо, что вызвало гнев мусульманской общины страны, насчитывающей около 5 миллионов человек.

В целом же во Франции жесткий запрет на ношение религиозных атрибутов в школах, включая и христианские символы, такие как большие кресты, действует еще с XIX века. Только тогда главной задачей запрета было снизить влияние католической церкви на образование.