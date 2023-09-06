Департамент налоговой и таможенной полиции Службы государственных доходов (VID) на основании информации, предоставленной Таможенным управлением VID и Департаментом внутренней безопасности, возбудил уголовное дело в отношении гражданина Беларуси за дачу взятки должностному лицу VID. Сотрудник таможни не принял предложенную взятку и немедленно сообщил об этом в Управление внутренней безопасности VID, сообщили RUS TVNET в службе.
Белорус пытался дать латвийскому пограничнику взятку в 5 евро
2 сентября 2023 года гражданин Республики Беларусь на латвийском пункте таможенного контроля "Силене" предложил сотруднику Таможенного управления VID взятку в размере 5 евро, чтобы тот, используя служебное положение, позволил провезти в Латвию запрещенные в ЕС пищевые продукты.
Сотрудник таможни не принял предложенную взятку и в установленном порядке сообщил об этом в Управление внутренней безопасности VID.
По этому делу 2 сентября Департамент налоговой и таможенной полиции VID возбудил в отношении гражданина Беларуси криминальный процесс. 4 сентября департамент направил процесс в Южнолатгальскую прокуратуру для возбуждения уголовного дела.
Согласно статье 19 Уголовно-процессуального закона ни одно лицо не считается виновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в порядке, предусмотренном законом.
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