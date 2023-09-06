С сайта Минобороны РФ пропали упоминания о Суровикине: ранее он руководил вторжением в Украину

Как сообщает Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ", на сайте министерства больше нет отдельной страницы с информацией о Суровикине, а его имя больше не фигурирует в списке первых лиц министерства.

Еще несколько дней назад на сайте министерства Суровикин упоминался как командующий Воздушно-космическими силами. "Это [исчезновение информации] можно считать первым официальным подтверждением отстранения генерала от занимаемой должности", - считают в "ВЧК-ОГПУ".

Суровикин был командующим российскими войсками в Украине с октября 2022 года по январь этого года. Он руководил отступлением российских войск из оккупированного до этого Херсона, а после являлся командующим Воздушно-космическими силами РФ.

Суровикина считали союзником лидера ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. После неудавшегося июньского переворота Пригожина Суровикин исчез из публичного пространства.

Ходили слухи о его аресте, поскольку он мог знать о планах ныне покойного Пригожина устроить государственный переворот.

4 сентября в Интернете распространилось фото Пригожина с женой. Ряд источников подтвердили, что Суровикин находится на свободе. Его освободили через несколько дней после смерти Пригожина 23 августа.

На данный момент неясно, наложены ли на Суровикина какие-либо другие ограничения.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков во вторник, 5 сентября, запретил журналистам задавать ему вопросы о Суровикине.