В четверг осадков не ожидается; воздух прогреется до +21 градуса

В четверг, 7 сентября, в Латвии сохранится сухая и преимущественно солнечная погода, прогнозируют синоптики.
Будет дуть слабый ветер, ожидается и безветрие. Температура воздуха днем составит +17...+21 градус, сообщает агентство LETA.
В Риге ожидается небольшая облачность, без осадков. Будет дуть слабый ветер, главным образом с севера, а столбик термометра поднимется до +19 градусов.
07.09. bez nokrišņiem, naktī un no rīta vietām migla. Lēns vējš. Temp. N: +4,+9°, piekrastē +9,+13°, D: +18,+21°. Rīgā bez nokrišņiem, no rīta migla. Lēns vējš. Temp. N:+10,+12°, D:+18,+20°. pic.twitter.com/pNvcmhBiJr— Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) September 6, 2023
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