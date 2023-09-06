В четверг осадков не ожидается; воздух прогреется до +21 градуса

Будет дуть слабый ветер, ожидается и безветрие. Температура воздуха днем составит +17...+21 градус, сообщает агентство LETA.

В Риге ожидается небольшая облачность, без осадков. Будет дуть слабый ветер, главным образом с севера, а столбик термометра поднимется до +19 градусов.