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Министр обороны Литвы: "вагнеровцев" в Беларуси становится меньше

rus.tvnet.lv/LETA
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Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас Фото: Reuters / Scanpix

Число наемников группировки "Вагнер" в Беларуси сокращается, заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

"Из открытых источников я могу только отметить, что наблюдается динамичный спад. Их разделяют, отправляют в другие места, кто-то уезжает в отпуск в Россию (или в "отпуск"), будучи завербованным в другие военные компании", - заявил литовский министр журналистам в среду.

"Ситуация совершенно иная, чем была три недели назад", - добавил он.

В начале августа Литва и Польша заявили, что в Беларуси находится около 4 тысяч наемников этой частной военной компании. Они начали переезжать в Беларусь после неудавшегося мятежа в России.

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