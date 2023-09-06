Министр обороны Литвы: "вагнеровцев" в Беларуси становится меньше

"Из открытых источников я могу только отметить, что наблюдается динамичный спад. Их разделяют, отправляют в другие места, кто-то уезжает в отпуск в Россию (или в "отпуск"), будучи завербованным в другие военные компании", - заявил литовский министр журналистам в среду.

"Ситуация совершенно иная, чем была три недели назад", - добавил он.

В начале августа Литва и Польша заявили, что в Беларуси находится около 4 тысяч наемников этой частной военной компании. Они начали переезжать в Беларусь после неудавшегося мятежа в России.