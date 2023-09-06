Блинкен прибыл в Киев, чтобы сообщить о помощи в 1 млрд долларов

"Мы ожидаем, что секретарь в ходе визита сможет объявить о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи на сумму более 1 млрд долларов", - указало на пути в Киев должностное лицо государственного департамента.

На переговорах основное внимание будет уделено тому, "что необходимо в этой фазе боев", добавил чиновник, отметив, что "одним из высших приоритетов" станут поставки вооружения для противовоздушной обороны.

В Киеве Блинкен уже посетил Берковецкое кладбище в знак памяти о павших защитниках Украины, сообщил в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Госсекретарь стал первым моим коллегой, который начал день в Киеве, почтив на Берковецком кладбище наших павших героев", - отметил Кулеба.

"Это жест уважения к украинским воинам, отдавшим свою жизнь за нашу свободу и право жить", - добавил министр.