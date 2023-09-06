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Буров поддержит новую коалицию, а на выборах в Риге ЧСР и СЗК пойдут единым списком

rus.tvnet.lv/LETA
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Депутат Сейма Олег Буров.
Депутат Сейма Олег Буров. Фото: Edijs Pālens/LETA

Партия "Честь служить Риге" (ЧСР) и Союз зеленых и крестьян (СЗК) будут вместе участвовать в предстоящих в 2025 году выборах в Рижскую думу, а председатель правления ЧСР Олег Буров поддержит новое правительство своим голосом в Сейме. Об этом Буров сообщил журналистам после заседания правления партии.

Правление ЧСР приняло решение о сотрудничестве с СЗК в Сейме этого созыва и до 2026 года, а также о совместном участии в предстоящих в 2025 году выборах в Рижскую думу.

Решение ЧСР о сотрудничестве с СЗК также означает, что Буров как внефракционный депутат поддержит новое правительство на голосовании в Сейме.

"Я уполномочен правлением проголосовать за новое правительство как 53-й депутат на заседании Сейма на следующей неделе", - сказал Буров, добавив, что в будущем, вероятно, также будет согласовывать свое голосование с фракцией СЗК.

Буров, который был избран в Сейм по списку партии "Латвия на первом месте", до конца созыва останется независимым депутатом.

Летом этого года ЧСР в Рижской думе перешла из оппозиции в коалицию и проголосовала на выборах мэра за кандидата "Нового Единства" Вилниса Кирсиса. Формирование правительства также доверено представителю "Нового Единства".

Формируемая "Новым Единством", СЗК и "Прогрессивными" коалиция имеет в Сейме 52 голоса из 100. При поддержке Бурова у нее будет 53 голоса.

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