Видео ⟩ Интернет удивляет, как Путин тревожно поправляет ручки

Геращенко в своей записи спрашивает: "Это какие-то проблемы со здоровьем, отчаянные попытки хотя бы что-то контролировать или некий секретный сигнал?".

Is this a disorder, a desperate attempt to control at least something or a secret signal? pic.twitter.com/BwUjaZjylc — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 5, 2023

В ответ пользователи сети позволяют себе посмеяться над действиями Путина, даже пошутив, что "ручки теперь очень ненадежны".

Один пользователь ответил другим фрагментом видео, на котором Путин, похоже, не уверен в наилучшем расположении микрофона. Автор записи высказал свое мнение очень емко: "БОЛЕН!".