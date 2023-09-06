Чт, 7.09.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Видео ⟩ Интернет удивляет, как Путин тревожно поправляет ручки

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Фото: SPUTNIK/VIA REUTERS

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко опубликовал в социальной сети Х (Twitter) небольшой фрагмент видео, пытаясь объяснить запечатленные на нем действия Владимира Путина.

Геращенко в своей записи спрашивает: "Это какие-то проблемы со здоровьем, отчаянные попытки хотя бы что-то контролировать или некий секретный сигнал?".

В ответ пользователи сети позволяют себе посмеяться над действиями Путина, даже пошутив, что "ручки теперь очень ненадежны".

Один пользователь ответил другим фрагментом видео, на котором Путин, похоже, не уверен в наилучшем расположении микрофона. Автор записи высказал свое мнение очень емко: "БОЛЕН!".

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх