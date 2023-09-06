Видео ⟩ Интернет удивляет, как Путин тревожно поправляет ручки

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко опубликовал в социальной сети Х (Twitter) небольшой фрагмент видео, пытаясь объяснить запечатленные на нем действия Владимира Путина.
Геращенко в своей записи спрашивает: "Это какие-то проблемы со здоровьем, отчаянные попытки хотя бы что-то контролировать или некий секретный сигнал?".
Is this a disorder, a desperate attempt to control at least something or a secret signal? pic.twitter.com/BwUjaZjylc— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 5, 2023
В ответ пользователи сети позволяют себе посмеяться над действиями Путина, даже пошутив, что "ручки теперь очень ненадежны".
Один пользователь ответил другим фрагментом видео, на котором Путин, похоже, не уверен в наилучшем расположении микрофона. Автор записи высказал свое мнение очень емко: "БОЛЕН!".
SICK! pic.twitter.com/TDQuAkfuHD— 🚀 🇫🇷 ArCaDi_💸DOGE (@arcadiisback) September 5, 2023
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