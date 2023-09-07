Румыния признала, что на ее территории упали обломки, вероятно, российского дрона. Почему ранее она это отрицала?

Если видеозапись действительно велась со стороны Измаила, то можно предположить, что взрыв произошел на противоположном берегу, то есть на румынской территории.

Стал ли этот взрыв следствием детонации боевой части российского беспилотника? Дроны-камикадзе, такие как иранский «шахед» с российским лейблом «Герань», представляют собой летающую бомбу большой мощности и, как правило, взрываются при ударе о землю, даже если их удается сбить.

Румынская сторона двое суток отрицала факт падения российского беспилотника на ее территории, но в итоге признала его. Заявление министра обороны Румынии выглядит довольно обтекаемым – в нем сказано об упавших обломках, но не о взрыве.

Даже невзорвавшиеся обломки боевого дрона, упавшие на территории страны-члена НАТО, — это серьезное происшествие, предполагающее меры реагирования со стороны западного военного блока. Хотя очевидно, что если бы Бухарест официально заявил о взрыве БПЛА, а не просто о падении его обломков, реакция НАТО на инцидент могла бы быть куда более жесткой.

реклама контекста Фото: BBC