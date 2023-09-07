"Я все-таки супруга серьезного мужчины...": Избранница Олега Филя об обнаженных фотосессиях

Управляющая рестораном и отелем Nurmuiža, подруга миллионера Олега Филя Кристине Елинска в разговоре с ведущими шоу открыто поделилась своими впечатлениями от обнаженных фотосессий.

"Я не поддерживаю очень обнаженные фотографии, у меня все-таки есть дети. Мне предлагали журналы и все такое, но я отказалась", - говорит Елинска.

В качестве еще одной причины она приводит тот факт, что является супругой серьезного мужчины и такое мероприятие для нее было бы непозволительно. "В юности мне тоже предлагали, но все мои мужчины (двое) - собственники. Я всегда была просто серой мышкой - только для мужа, все для мужа".

Кристине не отрицает, что ее позиция с годами может измениться, но на данный момент она убеждена, что может продемонстрировать мужу свою красоту и "кому нужны лишние доказательства".

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