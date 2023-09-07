В России по подозрению в коррупции арестован командир армии ПВО, защищающей Москву

Огиенко руководил 1-й ордена Ленина армией ПВО особого назначения, которая прикрывает Москву от ударов с воздуха.

По информации агентства ТАСС, уголовное дело против Огиенко было начато в июле этого года. Ему грозит от 8 до 15 лет тюрьмы, он находится под стражей.

Как пишет "Коммерсант", Огиенко вместе с командующим 4-й дивизией ПВО генерал-майором Дмитрием Беляцким получили 500 тысяч рублей (4739 евро) от руководительницы общественной организации "Надежда". Эти деньги были частью общей суммы взятки в размере 30 миллионов рублей (284 тысячи евро). За эти деньги военные обещали выделить под застройку землю Министерства обороны РФ в Подмосковье.