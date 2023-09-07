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Видео ⟩ На Карла Улманя гатве вспыхнула BMW

TVNET Auto rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānuzņēmums no video

Утром в четверг, 7 сентября, на Юрмальском шоссе вспыхнул автомобиль. Портал TVNET связался с Государственной полицией, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

Как сообщили в полиции, в 9:50 на Карла Улманя гатве по направлению из Юрмалы в Ригу, по имеющейся в распоряжении стражей порядка информации, по техническим причинам загорелся автомобиль BMW.

Люди в результате возгорания не пострадали.

В Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD) порталу TVNET указали, что в 9:47 пожарные получили вызов на Карла Улманя гатве в Риге, где на площади в четыре квадратных метра горел автомобиль.

Один человек выбрался из машины до прибытия пожарных. В 10:48 VUGD работу на месте происшествия завершила.

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