В Олайне мужчина разгромил квартиру и чуть не выпрыгнул из окна многоэтажки

Почти все экстренные службы прибыли на улицу Земгалес в Олайне, чтобы остановить агрессивного мужчину, который пытался покончить жизнь самоубийством, сообщает передача Degpunktā на TV3.
Мужчина выкидывал из своей квартиры различные вещи - от монитора компьютера до посуды. Он делал это, чтобы разбить все стекла и как можно быстрее выпрыгнуть из окна.
Видео: Сюжет передачи на латышском языке
"У него диагноз "шизофрения", и он пил четыре дня подряд. Я боялась зайти к нему. Поэтому я вызвала неотложную медицинскую помощь. За ним приехала и полиция, но он сидел на подоконнике и собирался спрыгнуть с пятого этажа. Вызвали тех в касках, чтобы его доставить вниз. Кровь была, потому что он порезал руку о разбитое стекло", - вспоминает его родственница.
После переговоров со службами мужчина слез с подоконника и пополз обратно в квартиру. После этого его забрали сотрудники полиции и медики.
Жители Олайне не удивлены увиденным - соседи уже ранее знали, что мужчина становится агрессивным в состоянии алкогольного опьянения. Однако это была первая попытка покончить жизнь самоубийством.
В полиции также подтверждают, что ранее он попадал в поле зрения за употребление наркотических веществ.
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