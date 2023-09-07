В Олайне мужчина разгромил квартиру и чуть не выпрыгнул из окна многоэтажки

Мужчина выкидывал из своей квартиры различные вещи - от монитора компьютера до посуды. Он делал это, чтобы разбить все стекла и как можно быстрее выпрыгнуть из окна.

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"У него диагноз "шизофрения", и он пил четыре дня подряд. Я боялась зайти к нему. Поэтому я вызвала неотложную медицинскую помощь. За ним приехала и полиция, но он сидел на подоконнике и собирался спрыгнуть с пятого этажа. Вызвали тех в касках, чтобы его доставить вниз. Кровь была, потому что он порезал руку о разбитое стекло", - вспоминает его родственница.

После переговоров со службами мужчина слез с подоконника и пополз обратно в квартиру. После этого его забрали сотрудники полиции и медики.

Жители Олайне не удивлены увиденным - соседи уже ранее знали, что мужчина становится агрессивным в состоянии алкогольного опьянения. Однако это была первая попытка покончить жизнь самоубийством.

В полиции также подтверждают, что ранее он попадал в поле зрения за употребление наркотических веществ.