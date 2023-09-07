Необходимо создать такой международный трибунал, чтобы за преступления в Украине ответило и руководство России, подчеркнул на пресс-конференции, которой завершилась встреча министров иностранных дел Балтии и Северных стран (NB8), премьер-министр и и. о. министра иностранных дел Кришьянис Кариньш (Новое Единство).
Кариньш: нужно создать международный трибунал для руководства России
Он отметил, что Европа живет в условиях войны - более 500 дней Россия ведет жестокую войну в Украине. Каждый день совершаются новые преступления.
"Украинцы героически отстаивают свою независимость. Они постепенно восстанавливают контроль над своей территорией. Наша задача - поддерживать Украину столько, сколько это потребуется, до ее победы", - сказал Кариньш.
По словам Кариньша, важно, что в эти напряженные времена представители аналогично мыслящих стран встречаются и координируют свою деятельность. По его словам, целью встречи было собраться вместе, чтобы обсудить, как лучше помочь Украине, как более эффективно координировать работу и доносить вести всему миру, особенно тем странам, которые находятся вдали от Европы и меньше понимают, что война в Украине имеет империалистический характер.
Премьер-министр отметил, что на встрече министры иностранных дел NB8 обсудили вопросы энергобезопасности и энергонезависимости. Хотя страны успешно избавились от зависимости от российских энергоресурсов, впереди большая работа по увеличению мощностей обновляемых энергоресурсов, построению инфраструктуры таким образом, чтобы странам были доступны не только надежные источники энергии в будущем, но и чтобы цены на энергию были конкурентоспособными.
Как сообщалось, в среду и четверг в Латвии проходила встреча министров иностранных дел NB8. В ходе совещания обсуждалась поддержка Украины, региональная безопасность с фокусом на вопросах энергобезопасности и гибридной угрозы, а также сотрудничество стран NB8 в международных организациях.
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