Кариньш: нужно создать международный трибунал для руководства России

Он отметил, что Европа живет в условиях войны - более 500 дней Россия ведет жестокую войну в Украине. Каждый день совершаются новые преступления.

"Украинцы героически отстаивают свою независимость. Они постепенно восстанавливают контроль над своей территорией. Наша задача - поддерживать Украину столько, сколько это потребуется, до ее победы", - сказал Кариньш.

По словам Кариньша, важно, что в эти напряженные времена представители аналогично мыслящих стран встречаются и координируют свою деятельность. По его словам, целью встречи было собраться вместе, чтобы обсудить, как лучше помочь Украине, как более эффективно координировать работу и доносить вести всему миру, особенно тем странам, которые находятся вдали от Европы и меньше понимают, что война в Украине имеет империалистический характер.

Премьер-министр отметил, что на встрече министры иностранных дел NB8 обсудили вопросы энергобезопасности и энергонезависимости. Хотя страны успешно избавились от зависимости от российских энергоресурсов, впереди большая работа по увеличению мощностей обновляемых энергоресурсов, построению инфраструктуры таким образом, чтобы странам были доступны не только надежные источники энергии в будущем, но и чтобы цены на энергию были конкурентоспособными.

Как сообщалось, в среду и четверг в Латвии проходила встреча министров иностранных дел NB8. В ходе совещания обсуждалась поддержка Украины, региональная безопасность с фокусом на вопросах энергобезопасности и гибридной угрозы, а также сотрудничество стран NB8 в международных организациях.