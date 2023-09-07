В 2022 году Илон Маск тайно поручил своим сотрудникам отключить спутники Starlink рядом с побережьем аннексированного Крыма, чтобы сорвать атаку ВСУ на российский военно-морской флот, пишет "Медуза" со ссылкой на CNN.
CNN: Илон Маск тайным приказом сорвал атаку ВСУ на российский флот
Об этом событии сказано в биографии бизнесмена, написанной Уолтером Айзексоном.
В книге говорится, что работу Starlink в районе Крыма ограничили, когда морские беспилотники, начиненные взрывчаткой, уже приближались к российскому флоту. Когда именно это произошло, не уточняется.
В биографии также сказано, что украинские власти пытались убедить Маска восстановить работу спутников, но он отказал. Он заявил, что этой атакой Киев "заходит слишком далеко". В итоге дроны выбросило на берег, пишет CNN.
По данным Айзексона, решение Маска было продиктовано опасением, что российские власти могут ответить ядерным оружием. В книге говорится, что этот страх у бизнесмена вызвали разговоры с высокопоставленными российскими лицами.
"Starlink не был предназначен для участия в войнах. Он был сделан для того, чтобы люди могли смотреть Netflix, расслабляться, подключаться к интернету в школе и делать добрые мирные дела, а не наносить удары дронами", - сказал Илон Маск в интервью Уолтеру Айзексону для книги.
Сеть Starlink развернули в Украине вскоре после начала полномасштабного российского вторжения. В феврале 2023 года SpaceX запретила украинским военным использовать Starlink в наступательных целях, в том числе для управления беспилотниками, пишет "Медуза".
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