В начале апреля 17-летний студент Рижского техникума искусств и медиа только был задержан за нанесение ножевого ранения своему однокласснику. Полиция двое суток держала молодого человека в изоляторе и начала расследование по делу покушения на убийство. Доказательная база собрана, сообщили в прокуратуре. Теперь последует обвинение.
Видео ⟩ Обоим нравилась одна девушка: начнется суд над школьником, напавшим с ножом на одноклассника
Молодой человек забежал в раздевалку спортзала техникума, спрятав лицо под маской. Парень, задержавшись на некоторое время в дверной проеме, достал из одежды нож и начал преследовать своего 16-летнего одноклассника. Подросток был серьезно ранен и позже доставлен в больницу.
Уже тогда одноклассники заподозрили, что побудило молодого человека к насилию. Причиной нападения стали любовные муки и ревность. Парням понравилась одна девушка. Полиция завела уголовное дело по факту покушения на убийство, и в ходе расследования было доказано, что первоначальная теория обстоятельств преступления была весьма точной. В начале августа в прокуратуру поступили документы по делу, и уже на этой неделе подросток предстанет перед судом.
Описанный в статье размер наказания за покушение на убийство предусматривает тюремное заключение на срок от пяти до 20 лет.
Подробнее в сюжете Degpunktā:
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!