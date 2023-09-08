Видео ⟩ Обоим нравилась одна девушка: начнется суд над школьником, напавшим с ножом на одноклассника

Молодой человек забежал в раздевалку спортзала техникума, спрятав лицо под маской. Парень, задержавшись на некоторое время в дверной проеме, достал из одежды нож и начал преследовать своего 16-летнего одноклассника. Подросток был серьезно ранен и позже доставлен в больницу.

Уже тогда одноклассники заподозрили, что побудило молодого человека к насилию. Причиной нападения стали любовные муки и ревность. Парням понравилась одна девушка. Полиция завела уголовное дело по факту покушения на убийство, и в ходе расследования было доказано, что первоначальная теория обстоятельств преступления была весьма точной. В начале августа в прокуратуру поступили документы по делу, и уже на этой неделе подросток предстанет перед судом.

Описанный в статье размер наказания за покушение на убийство предусматривает тюремное заключение на срок от пяти до 20 лет.

Подробнее в сюжете Degpunktā: