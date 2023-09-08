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Видео ⟩ Сотрудники греческого корабля столкнули опоздавшего пассажира в воду. Он погиб

rus.tvnet.lv
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Кадр из видео.
Кадр из видео. Фото: Ekrānuzņēmums no video.

В Пирейском порту, в Греции, вечером 5 сентября произошло беспрецедентное преступление - члены экипажа судна Blue Horizon столкнули в море опоздавшего пассажира, который скончался на месте происшествия, сообщают греческие СМИ.

Арестованы четыре члена экипажа парома Blue Horizon, в том числе палубный офицер и капитан. Изначально в соцсетях было выложено видео, на котором запечатлено произошедшее.

Власти сейчас получают показания от очевидцев и другие материалы, помогающие расследовать трагедию.

Руководство компании Attica Group, которой принадлежит это судно, сказало, что шокировано трагическим инцидентом в Пирейском порту.

Местные СМИ сообщают, что трагически погиб 36-летний Антонис Кариотис, пытавшийся подняться на борт. Мужчина часто пользовался услугами этого судна.

Кариотис родом из многодетной семьи, поэтому делал все, что мог, чтобы обеспечить семью.

"Мой брат помогал всем. Постоянной работы у него не было, он не занимал конкретную должность, не имел образования, но он всех любил и помогал", - сказал брат погибшего.

Очевидец трагического инцидента, рассказал, что двое мужчин трижды толкнули пассажира судна, в результате чего он упал в воду и утонул, однако члены экипажа не обратили на это внимания.

Прокуратура Пирея возбудила уголовное преследование за непредумышленное убийство, совершенное с возможным умыслом, против члена экипажа, который толкал мужчину, пока наконец не сбросил его в море, где он скончался.

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