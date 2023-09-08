Кутрис на фоне протестов: я и не хочу становиться министром культуры, это слухи

Он отметил, что не хочет занимать ни одного поста министра в будущем правительстве, добавив, что во время выборов был готов выполнять функции министра юстиции, так как это тема, которую он хорошо знает.

Кутрис сказал, что места министров не распределены и СЗК еще официально не предложены конкретные места министерских должностей.

"Мы во фракции вообще не говорили о должностях", - утверждает политик.

Ранее представители культуры в открытом письме президенту Эдгару Ринкевичу и кандидату в премьер-министры Эвике Силине ("Новое Единство") потребовали немедленно выдвинуть на пост министра культуры другого кандидата вместо бывшего председателя Конституционного суда Гунара Кутриса, который представляет СЗК.

Представители культуры в открытом письме подчеркивают, что министр культуры должен быть "вторым главой государства", способствовать духовному развитию государства, принимая во внимание войну России против Украины и угрозу европейским ценностям.

"Сейчас мы оказались в абсурдной драме. В министры культуры выдвигается Гунар Кутрис - человек с ситуативной моралью и неоднозначной репутацией, "эксперт" Государственного контроля", - говорится в письме работников культуры.

Они отмечают, что выдвижение Кутриса на пост министра культуры свидетельствует не только о том, что с теми, кто работает в сфере культуры, никто не считается, но и о том, что делается все возможное для дальнейшего подрыва устоев Латвии и латышской нации.

"Если этот абсурд, курьез и злонамеренность - цена за избрание президента, то мы не готовы платить ее за счет развития культуры", - подчеркивают авторы письма, призывая немедленно выдвинуть другого кандидата на пост министра культуры.