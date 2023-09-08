Зеленский: по нашей информации, Путин убил Пригожина

"Путин сдулся - как человек, как политик. Он убил Пригожина - по крайней мере такая информация у нас есть", - заявил Зеленский на саммите "Ялта" в Киеве.

"У нас в Украине траурных дней, когда небо лишилось Пригожина, не было. Для нас это на одного террориста меньше", - заверил президент Украины.

"Моральный дух россиян упал, потому что они прикрывались "вагнеровцами", бросали вперед, им возвращаться назад было нельзя, - пояснил свою мысль Зеленский. - Я думаю, что эту защиту, прикрывающуюся жизнями наемников, "вагнеровцев", - они это потеряли. Для нас это определенно плюс".

Как сообщалось, 23 августа в Тверской области разбился самолет Пригожина Embraer Legacy 600. По данным Росавиации, в самолете находились десять человек - три члена экипажа и семь пассажиров. Среди пассажиров также были Пригожин и командир "Вагнера" Дмитрий Уткин, в честь позывного которого и назвали ЧВК. Все люди, находившиеся в самолете, погибли.

Позже Следственный комитет России сообщил, что в результате экспертиз подтвердилось, что личности погибших соответствуют официальному списку членов экипажа и пассажиров. Таким образом, комиссия подтвердила, что среди погибших были Пригожин и Уткин. Правда, с момента катастрофы среди экспертов и СМИ ходили предположения, что это была инсценировка, давшая возможность основателю "Вагнера" исчезнуть.

По данным американского Института изучения войны (ISW), приказ об убийстве Пригожина, скорее всего, отдал президент России Владимир Путин. ISW согласен с мнением, что крушение самолета Пригожина не случайно произошло 23 августа - ровно через два месяца после начала бунта 23 июня.