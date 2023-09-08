К 2030 году история может перестать быть отдельным уроком в школе. Ринкевич выступил против

Как сообщил агентству LЕТА советник президента Мартиньш Дрегерис, Ринкевич отметил, что это особенно важно сейчас, в том числе в контексте геополитической ситуации и информационного пространства.

"Полноценное освоение предмета истории в школах способствует сохранению нашей национальной культуры и образованию жителей Латвии. Этот вопрос я еще раз подниму в разговоре с министром образования и науки", - подчеркнул в ходе встречи президент.

В беседе Ринкевич отметил необходимость изыскать финансовую поддержку исследованиям истории Латвии. Во время встречи представители общества представили президенту свое мнение о нынешней ситуации в изучении истории Латвии, в том числе отметили практические препятствия и возможные улучшения в данном контексте.

Как сообщалось, Общество учителей истории и социальных знаний (ОУИСЗ) с конца 2022 года критиковало недостатки в проекте "Школа-2030" в связи с тем, что на этапе общего среднего образования создан новый междисциплинарный предмет "Социальные знания и история на общем уровне", "История и социальные науки I" на оптимальном уровне, объединяющий этику, религию, политику, философию, правовую экономику и историю.

Такое объединение наук в один предмет, по мнению ОУИСЗ, "породило целый ряд проблем", поэтому ОУИСЗ выступает за создание отдельных учебных предметов "История I" и "Социальные науки I" на этапе общего среднего образования.