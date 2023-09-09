Немецкие СМИ: Гутерриш предложил РФ смягчение санкций

Представитель Еврокомиссии подтвердил в разговоре с Bild, что Евросоюз допустил возможность поиска "конструктивного решения", позволяющего осуществлять платежи за торговлю аграрными продуктами и продовольствием через SWIFT, не нарушая санкции ЕС. В компании SWIFT изданию подтвердили, что "на высоком уровне ведутся дискуссии вокруг Черноморской зерновой инициативы".

Страхование российских судов, их допуск в Европу и возвращение российских активов

В качестве второго пункта ООН, по данным Bild, предлагает застраховать российские корабли от украинских атак в Азовском и Черном морях. "Финансируемая ООН страховая компания для российского экспорта продуктов питания и удобрений может начать работу с Lloyd's (международный рынок страхования - Ред.) в течение 4-6 недель", - цитирует издание предполагаемое письмо Гутерриша. При этом, руководитель ООН считает необходимым не только страхование российских экспортных грузов, но и страхование от внешних воздействий, а также страхование на случай ущерба третьим лицам.

Третий пункт подразумевает возвращение России ее замороженных в ЕС средств. Гутерриш предлагает РФ предоставить список счетов и активов, а российским производителям удобрений - обратиться в органы ЕС с заявками о снятии санкций. ООН будет сотрудничать с властями соответствующих стран и ЕС по рассмотрению данных заявок, обещает, согласно Bild, глава ООН.