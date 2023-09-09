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Тело британца, отправившегося воевать в Украину, нашли со связанными руками в водоеме

rus.tvnet.lv
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Украинский солдат.
Украинский солдат. Фото: Erik Prozes

Британец, который отправился воевать в Украину в составе Интернационального легиона, был найден мертвым в водоеме со связанными за спиной руками, сообщает Русская служба ВВС.

31-летний Джордан Чедвик из Бернли служил шотландским гвардейцем в британской армии с 2011 по 2015 год.

Как ВВС рассказала его мать Бренда Чедвик, мужчина всегда стремился помогать другим и в начале октября прошлого года отправился в Украину, чтобы вступить в Интернациональный легион и участвовать в противостоянии российской агрессии. Женщина отметила, что поддерживала с сыном регулярный контакт.

27 июня британский МИД сообщил ей о гибели сына. Украина провела расследование обстоятельств его смерти, о результатах которого не сообщается, и организовала репатриацию погибшего на родину.

По информации Русской службы ВВС, в августе в Великобритании было проведено повторное вскрытие, в свою очередь в феврале будущего года будет проведено коронерское расследование.

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