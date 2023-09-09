Почему признать "вагнеровцев" террористами не так просто

Какие последствия будет иметь для ЧВК "Вагнер" статус террористической организации

Присвоение ЧВК "Вагнер" Лондоном статуса "террористической организации" будет означать, что любая поддержка частной военной компании станет уголовно наказуемой по британским законам. Тем, кто устраивает встречи членов "Группы Вагнера", оказывает ей финансовую или организационную поддержку или публично демонстрирует ее символику, будут грозить крупные штрафы, а в особо тяжких случаях - и тюремное заключение сроком до 14 лет. В то же время собственность "Группы Вагнера" может быть конфискована государством.

Великобритания, а также другие страны и международные организации уже вводили санкции против "Группы Вагнера" и ее основателя Евгения Пригожина, включая замораживание их активов. В случае признания Лондоном ЧВК "террористической организацией", однако, "вагнеровцам" станет еще сложнее получать финансирование из Великобритании, поскольку это будет преследоваться по закону.

Кроме того, украинцы и другие лица смогут предъявить "Группе Вагнера" многомиллионные иски в британских судах за причиненный им ущерб - даже если эти преступления не были совершены на территории Великобритании.

Международные санкции против ЧВК "Вагнера"