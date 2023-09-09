"Выборы" в Украине. Кто участвует в пропагандистском шоу РФ

"ОПОРА": "Никчемное псевдоголосование"

Украинская общественная сеть "ОПОРА" называет псевдоголосование на захваченных украинских территориях "никчемным" и заявляет, что цель его состоит, прежде всего, в узаконивании оккупации и интеграции местных жителей в российское политическое поле. Эту роль, в частности, должны выполнить так называемые "законодательные собрания", которые планируется сформировать на оккупированных РФ украинских территориях: принять региональные "конституции", "уставы" и местные "законы", утвердить бюджеты, сформировать исполнительную "власть" и частично судебную систему.

Самая молодая парламентская партия РФ "Новые люди" агитирует в Донбассе Фото: DW

"Псевдовыборы, с одной стороны, создают для немногих союзников Кремля за рубежом иллюзию демократии, а для собственных граждан - иллюзию правовой нормальности, что здесь не идет война, а вот-вот будет полноценная Россия", - рассуждает в разговоре с DW глава фракции "Слуга народа" в Херсонском облсовете Юрий Соболевский.

"ЕдРо" оккупационных властей

На первых местах в списках "Единой России" - руководители оккупированных РФ украинских регионов: Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий, Владимир Сальдо. После завершения псевдовыборов они, вероятно, откажутся от мандатов в региональных "думах" и будут избраны "губернаторами".

В Луганской области в списках "единороссов" лишь 10 процентов российских "варягов" Фото: DW