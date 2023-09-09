В Румынии нашли обломки еще одного российского дрона

Румынские военные в субботу, 9 сентября, обнаружили фрагменты дрона, "похожего на те, что применяются российской армией", сообщило Министерство обороны Румынии.
Обломки дрона были обнаружены в Плауру, населенном пункте, расположенном на противоположном берегу Дуная от украинского порта Измаил.
В этой местности ранее уже находили обломки российских дронов, после чего к поискам подключилась армия.
"В ходе обыска были обнаружены фрагменты беспилотника, аналогичного тем, которые используются российской армией", - говорится в сообщении ведомства Румынии.
Президент Румынии Клаус Иоаннис уже обсудил находку с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщает Русская служба BBC.
"Я решительно осудил это нарушение нашего суверенного воздушного пространства, которое представляет угрозу румынским гражданам в этом районе", - написал румынский президент в сети X (Twitter).
Румыния примет "меры по усилению мониторинга и безопасности воздушного пространства", заявили в министерстве обороны страны.
После выхода России из зерновой сдклки, она неоднократно обстреливала дунайские порты Украины, такие как Измаил и Рени.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!