В Румынии нашли обломки еще одного российского дрона

Обломки дрона были обнаружены в Плауру, населенном пункте, расположенном на противоположном берегу Дуная от украинского порта Измаил.

В этой местности ранее уже находили обломки российских дронов, после чего к поискам подключилась армия.

"В ходе обыска были обнаружены фрагменты беспилотника, аналогичного тем, которые используются российской армией", - говорится в сообщении ведомства Румынии.

Президент Румынии Клаус Иоаннис уже обсудил находку с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщает Русская служба BBC.

"Я решительно осудил это нарушение нашего суверенного воздушного пространства, которое представляет угрозу румынским гражданам в этом районе", - написал румынский президент в сети X (Twitter).

Румыния примет "меры по усилению мониторинга и безопасности воздушного пространства", заявили в министерстве обороны страны.

После выхода России из зерновой сдклки, она неоднократно обстреливала дунайские порты Украины, такие как Измаил и Рени.