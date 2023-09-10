Почему ближайший союзник Украины Польша не дает ей гарантий безопасности? Большое интервью с послом в Киеве

Но когда мы говорим о ста тысячах убитых женщин, детей, стариков, то речь идет не об извинениях, а о том, чтобы говорить об этих вещах правду и дать потомкам этих людей простую вещь – возможность помолиться на их могилах.

У меня нет ощущения, что эти проблемы кем-то раздуваются. Но это естественно – когда приближается круглая годовщина [Волынской трагедии], когда в Украине за публичные средства организовываются торжества в честь людей или организаций, ответственных за наши жертвы, эта тема становится актуальной, и трудно ожидать от поляков, чтобы они об этом молчали.

Я очень часто слышу, когда где-то открывается памятник Степану Бандере и поляки по этому поводу возмущаются, что это, мол, поляки раздувают эту тему. А почему никто не спросит тех, кто открывает этот памятник, зачем они это делают?

Есть настоящие эмоции и настоящая боль – и с украинской стороны, и с польской. Есть и много невинных жертв-украинцев, погибших от рук поляков. Просто государства должны задуматься, как к этой проблеме подойти. Существующие сегодня государства не несут ответственности за то, что произошло 80 лет назад. УПА не являлась официальным органом украинского государства.

Мы исходим из того, что мы не ограничиваем потомкам украинских жертв доступ к поисковым работам, к перезахоронениям, мы не запрещаем показывать фильмы, публиковать книги и не ставим у себя памятники преступникам. И того же мы ожидаем от украинской стороны.

И мы отделяем все это от войны. Мы помогаем Украине защищать себя.