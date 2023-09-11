На большей части территории России завершились региональные выборы

Подсчет бюллетеней Фото: TACC

В Великом Новгороде сегодня задержали троих кандидатов в городскую думу, выдвигавшихся от партии «Яблоко». Их могут арестовать на 15 суток по административной статье о неповиновении полиции.

Кандидаты приехали на встречу с избирателями, но по неизвестным причинам их машину заблокировала полиция, сообщает пресс-служба партии. Яблочники отказались покидать свою машину, и полиция расценила их действия как неповиновение, за что на них и были составлены протоколы. Кандидаты ожидают решения суда.

В Москве на избирательном участке задержали женщину за то, что она попросила показать ей выписку из книги избирателей. Комиссии не понравилось ее поведение, и женщина стала снимать происходящее на телефон. После этого полиция ее задержала. Женщина заявила, что затем ее избили в отделении полиции, и поделилась с телеграм-каналами фотографиями своих синяков. На нее составили протокол за мелкое хулиганство с неповиновением полиции, и оставляют на ночь в отделении. Ей грозит 15 суток ареста.

В Ивановской области кандидат от КПРФ заявил, что председатель одной из избирательных комиссий ночью проник в здание, где проходило голосование, вскрыл сейф и поменял бюллетени. КПРФ потребовала отменить выборы.

В Подмосковье члены УИК пошли на надомное голосование для 11 человек со 150 бюллетенями, сообщает телеграм-канал «Наблюдатели на выборах в МО». После того, как это заметили наблюдатели, бюллетени вернулись в сейф.