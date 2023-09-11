Элина Дидрихсоне рассказала, сколько пластических операций она сделала

В разговоре с Катриной Васильевской Дидрихсоне рассказала о том, что ее внешность часто обсуждается и то, что она внесла в нее существенные изменения за последние несколько лет. Развеивая слухи, Элина раскрывает реальное количество пластических операций.

"На публике меня всегда показывают такой преображенной... и это всегда подается так громко, как будто я кубик лего, сделанный из ничего.

Тот факт, что я выгляжу впечатляюще, не означает, что я сделала себе много процедур.

У меня было две пластические операции, и обе были на груди", - говорит она.

Элина также признается, что ее не устраивал размер груди, поэтому она изменила ее, но на этом все.

Но есть одна вещь, которую она хочет изменить в будущем, - это снова ее грудь. "Я до сих пор не могу решить, делать ли это до второго ребенка или после, может быть, после третьего. Мне бы хотелось немного большего размера груди", признается она.