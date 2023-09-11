Элина Дидрихсоне рассказала, сколько пластических операций она сделала

Латвийский инфлюенсер и предприниматель Элина Дидрихсоне рассказала в шоу "Знаменитости. Без фильтра", сколько пластических операций она на самом деле сделала.
В разговоре с Катриной Васильевской Дидрихсоне рассказала о том, что ее внешность часто обсуждается и то, что она внесла в нее существенные изменения за последние несколько лет. Развеивая слухи, Элина раскрывает реальное количество пластических операций.
"На публике меня всегда показывают такой преображенной... и это всегда подается так громко, как будто я кубик лего, сделанный из ничего.
Тот факт, что я выгляжу впечатляюще, не означает, что я сделала себе много процедур.
У меня было две пластические операции, и обе были на груди", - говорит она.
Элина также признается, что ее не устраивал размер груди, поэтому она изменила ее, но на этом все.
Но есть одна вещь, которую она хочет изменить в будущем, - это снова ее грудь. "Я до сих пор не могу решить, делать ли это до второго ребенка или после, может быть, после третьего. Мне бы хотелось немного большего размера груди", признается она.
Напомним, Элина Дидрихсоне - одна из самых обсуждаемых продавцов одежды в Латвии и инфлюенсер. На ее страницу в Instagram подписаны 110 тысяч человек.
Она неоднократно попадала в поле зрения Центра защиты прав потребителей (PTAC) и Службы государственных доходов (VID), а вместе с мужем Наурисом - в поле зрения социальной службы и Инспекции по защите прав детей.
В 2021 году Элина Дидрихсоне также участвовала в основании политической партии Айнара Шлесерса "Латвия на первом месте" и выступала под 29-м номером на выборах.
Дидрихсоне и ее муж Наурис являются членами религиозной организации "Благая весть" (Prieka vēsts) и часто появляются на ее мероприятиях.
В свою очередь, в прошлом году она была включена в список Forbes Latvija - "30 до 30".
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