Подсчитана доля России в европейской торговле

Через месяц после начала российского вторжения в Украину, в марте 2022 года, объем торговли Евросоюза с Россией составлял 18,5 млрд евро, что было обусловлено высокими ценами на энергоресурсы. В июне 2023 года этот показатель составлял 400 млн евро, и четвертый месяц подряд он был ниже одного миллиарда евро, сообщает Eurostat.

Во втором квартале товарооборот Евросоюза с Россией составил 1,6 млрд евро, что в несколько раз меньше, чем во втором квартале 2022 года, когда он превысил 45 млрд евро. Падение товарооборота во многом связано со значительным сокращением импорта энергоресурсов. Объем энерготорговли за год сократился с 40,4 млрд до 5,7 млрд евро.

По данным Eurostat, за последние два года спрос Евросоюза на российские энергоресурсы значительно снизился. По сравнению со вторым кварталом 2021 года, когда импорт российской нефти составил 29,2% от объема всей ввозимой в Европу нефти, во втором квартале текущего года этот показатель составил всего 2,3%. Доля природного газа сократилась с 38,5 до 12,9%, а каменного угля - с 45% до нуля.