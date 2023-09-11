Украина: Россия может мобилизовать до 700 тысяч человек

В нем говорится, что массовая мобилизация пройдет и на оккупированных территориях Украины. По данным Генерального штаба ВСУ, Россия планирует отправить на фронт от 400 до 700 тысяч призывников.

Планируется также мобилизовать около 40 000 жителей Чечни, которые, возможно, будут использоваться в качестве "заградительных отрядов" позади российских войск, открывая огонь по тем, кто игнорирует приказы об атаке, говорится в сообщении.

Галерея: Мобилизация в России

Однако в двух крупнейших городах России - Москве и Санкт-Петербурге - объем плановой мобилизации вновь будет минимальным, следует из информации Генштаба ВСУ.

Предыдущая мобилизация на войну в Украине была объявлена ​​в России в сентябре прошлого года.