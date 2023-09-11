VDD: Въезд в Латвию чаще всего запрещают гражданам Украины

В сотрудничестве с Государственной пограничной охраной VDD продолжает осуществлять усиленный контроль въезжающих в Латвию иностранцев на восточной границе страны.

Из указанных лиц 276 - граждане России, 40 - граждане Беларуси, 376 - Украины. Во въезде в Латвию было отказано и гражданам ряда других стран.

Гражданам России въезд в Латвию был запрещен в основном в связи с открытым выражением поддержки агрессии России против Украины, оспариванием факта независимости и территориальной неделимости Украины, предоставлением недостоверной информации, а также в связи с трудовыми отношениями или контактами с российскими государственными учреждениями, в том числе спецслужбами, вооруженными силами и правоохранительными органами.

Гражданам Беларуси въезд не был разрешен в основном в связи с открытым выражением поддержки военных действий России против Украины, а также предоставлением недостоверной информации.

В отчете за 2022 год VDD предупреждала о рисках того, что в Латвию могут попытаться въехать прокремлевски настроенные граждане Украины, которые поддерживают интересы преступного режима России.

Значительная часть граждан Украины, которым был запрещен въезд в Латвию, задолго до начала войны проживала на оккупированных Россией территориях - в Луганской, Донецкой областях или Крыму, а также в России.

В ряде случаев VDD установила, что наряду с украинским гражданством лица имеют и российское, которое они пытались скрыть.

Среди причин запрета на въезд в Латвию была и открыто выраженная лицами поддержка агрессивной внешней политики Кремля в отношении не только Украины, но и других соседних с Россией стран, в том числе Латвии. Кроме того, часть лиц ставила под сомнение независимость и территориальную неделимость Украины.