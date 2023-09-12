Министерство иностранных дел рекомендовало таможенному управлению Службы госдоходов принять во внимание мнение Еврокомиссии относительно запрета на ввоз автомобилей из России, указала пресс-секретарь МИД Диана Эглите, сообщает агентство LETA.
МИД рекомендует таможне принять во внимание мнение Еврокомиссии по поводу запрета на ввоз машин из РФ
Опубликованное Еврокомиссией 8 сентября пояснение по поводу регулы Совета ЕС об ограничительных мероприятиях в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию на Украине, имеет важное значение для последовательного применения санкций ЕС, учитывая, что применение санкций является национальной компетенцией каждого государства-члена.
Представитель МИД пояснила, что санкции не предусматривают конфискацию подверженных установленным в ЕС ограничениям товаров.
Представители СГД пояснили, что в связи с разъяснением Европейской комиссии от 8 сентября 2023 года о применении регулы к частным транспортным средствам, зарегистрированным в России, и другим перечисленным товарам, ввозимым в ЕС, в настоящее время ведутся очень активные обсуждения и взаимные консультации между таможенными учреждениями всех стран Балтии и Финляндии с участием министерств иностранных дел и учреждений, ответственных за применение санкций в этих странах. СГД подчеркивает важность выработки общего решения.
В данный момент во всех странах Балтии и в Финляндии применяется единая практика. Если будет решено изменить действующую практику и будет запрещен въезд всех зарегистрированных в России транспортных средств, автомобиль будет отправляться обратно в Россию, указали представители СГД.
Конфискация автомобиля не планируется, так как этого не предусматривают регулирующие сферу санкций нормативные акты. Конфискация возможна согласно нормативным актам таможенной сферы, особенно, если лицо не сотрудничает и отказывается выполнять указания таможенного учреждения, в том числе, отправляться обратно в Россию.
Напомним, в отношении России Европейский Союз уже ввел одиннадцать пакетов санкций за агрессию против Украины, последний из них был утвержден Советом ЕС 23 июня. С тех пор ничего не изменилось. 8 сентября, когда Брюссель дополнил раздел вопросов и ответов на своем сайте о применении странами Евросоюза этих санкций, штрафных мер не прибавилось. Но появилось больше информации о том, как они могут применяться на практике. Конкретного повода для обнародования этих разъяснений именно сейчас в Еврокомиссии не называют, а говорят, что это обычный процесс: "Публикация подобных дополнений является частью общей работы".
Представитель Еврокомиссии Даниэль Ферри указал, что неспроста разъяснение, опубликованное 8 сентября, касается только автомобилей. Из всех личных предметов из этого списка именно они представляют наибольшую ценность. К другим санкционным товарам на границе не должны относиться столь же строго, сказал он. "Одежда, надетая на человеке, пересекающем границу, вряд ли может быть направлена на обход санкций ЕС. Я думаю, что это здравый смысл, - ответил он на вопрос корреспондентки DW. - Это совсем иная ситуация, чем с дорогим автомобилем, и я думаю, что это учитывается при применении санкций странами - членами Евросоюза".
Фэрри напомнил, что санкции ЕС направлены на то, чтобы лишить Кремль доходов для финансирования войны и необходимо обеспечивать их эффективность и невозможность обхода. "Когда речь идет о ценных товарах, например автомобилях, то здесь требуется строгое соблюдение санкций", - подчеркнул он, добавив, что это одна из причин, по которой Еврокомиссия 8 сентября обновила рекомендации по их применению. В ее задачи входит обеспечение единообразной имплементации штрафных мер по всему ЕС.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!