МИД рекомендует таможне принять во внимание мнение Еврокомиссии по поводу запрета на ввоз машин из РФ

Конфискация автомобиля не планируется, так как этого не предусматривают регулирующие сферу санкций нормативные акты. Конфискация возможна согласно нормативным актам таможенной сферы, особенно, если лицо не сотрудничает и отказывается выполнять указания таможенного учреждения, в том числе, отправляться обратно в Россию.

Напомним, в отношении России Европейский Союз уже ввел одиннадцать пакетов санкций за агрессию против Украины, последний из них был утвержден Советом ЕС 23 июня. С тех пор ничего не изменилось. 8 сентября, когда Брюссель дополнил раздел вопросов и ответов на своем сайте о применении странами Евросоюза этих санкций, штрафных мер не прибавилось. Но появилось больше информации о том, как они могут применяться на практике. Конкретного повода для обнародования этих разъяснений именно сейчас в Еврокомиссии не называют, а говорят, что это обычный процесс: "Публикация подобных дополнений является частью общей работы".

Представитель Еврокомиссии Даниэль Ферри указал, что неспроста разъяснение, опубликованное 8 сентября, касается только автомобилей. Из всех личных предметов из этого списка именно они представляют наибольшую ценность. К другим санкционным товарам на границе не должны относиться столь же строго, сказал он. "Одежда, надетая на человеке, пересекающем границу, вряд ли может быть направлена на обход санкций ЕС. Я думаю, что это здравый смысл, - ответил он на вопрос корреспондентки DW. - Это совсем иная ситуация, чем с дорогим автомобилем, и я думаю, что это учитывается при применении санкций странами - членами Евросоюза".

Фэрри напомнил, что санкции ЕС направлены на то, чтобы лишить Кремль доходов для финансирования войны и необходимо обеспечивать их эффективность и невозможность обхода. "Когда речь идет о ценных товарах, например автомобилях, то здесь требуется строгое соблюдение санкций", - подчеркнул он, добавив, что это одна из причин, по которой Еврокомиссия 8 сентября обновила рекомендации по их применению. В ее задачи входит обеспечение единообразной имплементации штрафных мер по всему ЕС.