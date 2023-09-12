В Гаркалне одна из дорог пришла в катастрофическое состояние

Анете живет в Гаркалне неполные два года. Каждое утро она вынуждена вставать пораньше, чтобы успеть вовремя отвезти детей в детский сад и самой не опоздать на работу в Риге, так как подъездная дорога не выдерживает никакой критики, сообщает передача Bez tabu.