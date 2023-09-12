В Гаркалне одна из дорог пришла в катастрофическое состояние

Анете живет в Гаркалне неполные два года. Каждое утро она вынуждена вставать пораньше, чтобы успеть вовремя отвезти детей в детский сад и самой не опоздать на работу в Риге, так как подъездная дорога не выдерживает никакой критики, сообщает передача Bez tabu.
Жители Гаркалне расстроены - местную дорогу "Мазпипару" проехать практически невозможно - ее покрывают бесчисленные ямы. Местные жители отмечают, что в таком ужасном состоянии дорога впервые. В прошлые годы самоуправление о дороге заботилось, но в этом году она была заброшена и грейдировалась только один раз.
По наблюдениям местных жителей, довольно часто водители с шоссе А2 поворачивают на дорогу "Мазпипару", чтобы быстрее попасть в Адажи.
Местные говорят, что дорогу нужно чинить срочно - водители пробивают колеса машин, даже если аккуратно.
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